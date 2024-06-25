Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Yapılan aramada 12,22 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve 10 mermi ele geçirildi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir zanlının ikametine operasyon düzenlendi.

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