Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir zanlının ikametine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada 12,22 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve 10 mermi ele geçirildi.
İkametteki 5 şüpheli yakalanarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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