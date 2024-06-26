Kadın girişimciler asırlık Antep evinde ziyafet sunuyor

ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te 7 kadın girişimci tarafından asırlık Antep evinde işletilen restoranda, gastronomi kentinin lezzetleri müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Evde ürettikleri ürünleri bir alışveriş merkezinde satan kadınların hayatı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kendilerine pazar yeri tahsis etmesiyle değişti. Burada satışa başlayan 120 kadın kooperatif kurdu.

Kadınlar, Türkiye'nin ilk gastronomi kenti Gaziantep'in lezzetlerini tarihi Antep evinde vatandaşların beğenisine sunmaya başladı.

"Bir gün Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin bizi ziyaret etti. 'Size güzel bir pazar yeri verelim' dedi. 30 kişiyle başladığımız serüvenimiz bu pazar yeriyle birlikte 120'ye çıktı. Pazar yeriyle 5 yıl boyunca her pazar satış yapmaya başladık. Ayda bir alışveriş merkezinde yapılan satış, pazar yerinde haftada bir oldu ve sayımız da artmış oldu. Yine pazar yerini gezmeye gelen Başkanımız bu kez 'Siz artık profesyonelleşmişsiniz bir kooperatif kurmalısınız' dedi. Bunun üzerine kooperatif kurduk ve bu gördüğünüz Antep evi bize uygun bir şekilde restore edildi ve burada başladık."

Yaklaşık 8 yıl önce 30 kadın bir araya gelerek kendi ürünlerinin satışını bir alışveriş merkezinde ayda bir kurdukları stantta yaptıklarını anlatan Alkan, şunları kaydetti:

Doğal Antep Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi Başkanı Tuğba Satıl Alkan, restoranı 7 hünerli kadın ile birlikte işlettiklerini, kooperatifteki kadınların üretimlerini de satın alarak burada değerlendirdiklerini söyledi.

Tarihi Antep evinde mumbar, yuvalama, dolma, içli köfte, mercimek köftesi gibi birçok yemeğin sunumunu yapmaya başladıklarını ve vatandaşların beğenisini kazandıklarını belirten Alkan, kooperatifte kadınların eli değmiş olan ürünleri burada satışa sunduklarını ifade etti.

- "Her kadının ayrı bir başarı hikayesi var"

Alkan, her kadının ayrı bir girişim ve başarı hikayesi olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Nevin Hanım mesela emekli sağlıkçı, biz onunla bu işe başlamadan önce çok istişarelerde bulunduk. 'Kadınların hayatına nasıl dokunabiliriz' diye düşündük. Hatice Hanım var, 'Mumbarcı Hattuç Hanım' olarak bilinir. Evinde mumbar yapan bir hanımdı, şimdi bir iş yeri sahibi olmuş oldu. Ciddi anlamda girişimcilikle ilgili, 'evden nereye' diye hikayesi yazılabilecek bir karaktere dönüştü. Zeynep ve Sefa Hanım sıkma gözleme yapıyordu. Demet ve Manolya Hanım da ev hanımıydı. Evden üretime aldığımız, iş sahibi yaptığımız kadınlar oldu. Hepimizin kültürleri, hayatları çok farklıydı. Hepimiz bir çatı altına geldiğimizde birbirinden farklı karakterler olarak her birimizin güç kattığına inanıyorum."