Gaziantep'teki trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişiden Ramazan Karaduman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişiden Ramazan Karaduman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dün meydana gelen kaza sonrasında hastaneye kaldırılan Karaduman, hayatını kaybetti.
Y.P'nin kullandığı 27 SV 608 plakalı kamyonet, Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 22. kilometre Hisar Mahallesi mevkisinde Y.K. idaresindeki 02 DH 185 plakalı otomobille çarpışmış sürücülerle birlikte 4 kişi yaralanmıştı.
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