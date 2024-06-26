Yüzde 95 görme kaybı bulunan öğretmen, kornea nakliyle 52 yaşında net görmeye başladı

ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te yaşayan keratokonus (uzak ve yakını net görememe) hastası Ali Sami Zabun, kornea nakliyle 52 yaşında iki gözüyle net görmeye başladı.

Ali Sami Zabun, küçük yaşlarda gözünde görme kaybı olduğunu fark edince durumu ailesine bildirdi. Doktorlar, yüzde 95 görme kaybı yaşayan Zabun'un kornea şeklinin bozulduğunu ve keratokonus hastası olduğunu belirledi.

Tedavi altına alınan Zabun'un gözlerine lens takılarak görme kalitesi iyileştirilmeye çalışılsa da hastalığının ilerlemesi nedeniyle görme oranında değişiklik olmadı.

"52 yaşındayım, ilk defa iki gözüm birden aynı anda gördü. Nasıl desem, sanki dışarıda ışıklar artık daha fazla. Gençliğimin en güzel yılları bu hastalıkla geçti. 1991'den 1998'e kadar yüzde 5 görme ile yaşadım. Ne üniversite okuduğumu ne askere gittiğimi ne öğretmenliğimin ilk yıllarını hatırlayamıyorum. Gözümde görüntü yoktu. Otobüse biniyorum mesela, bir tarafı görür gibiyim ama diğer tarafta görüntü yok, puslu. Hiçbir şeyi seçemiyorum. İnsanlara sürekli derdimi anlatıyordum. Herkes bana 'Senin gözlerin neden az görüyor, ailede akraba evliliği mi var?' diye soruyordu. Aynı insana 20 defa derdimi anlattığımı hatırlıyorum. Hastalığımı unutmak için halk oyunlarıyla ilgilendim, bağlama ve klarnet çaldım, müzikle ilgilendim. Bu sayede hastalığımı da bir nebze unuttum. Şu anda iki gözüm de görüyor, dünyanın en mutlu insanı benim. Okulda bazen görme seviyemi ölçüyorum, uzaktan saate bakıyorum, yazıları okuyorum. Benden mutlusu yok. Dünyanın en büyük zenginliği budur benim için."