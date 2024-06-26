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        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı 9 günlük bayram tatilinde 85 bin kişiyi ağırladı

        Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 85 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 14:48 Güncelleme: 26.06.2024 - 14:48
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        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı 9 günlük bayram tatilinde 85 bin kişiyi ağırladı
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        Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 85 bin kişi ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesince 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete açılan ve yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu olan park, 380 türden yaklaşık 8 bin hayvana ev sahipliği yapıyor.

        Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyüğü olan Doğal Yaşam Parkı'nın Avrupa'da üçüncü, dünyada dördüncü sırada yer aldığını söyledi.

        Yaklaşık 380 türden 8 bin canlıyı doğal ortamlarına uygun barınaklarda misafir ettiklerini ifade eden Özsöyler, yılda ortalama 5 milyon kişiyi ağırladıklarını belirterek şunları söyledi:

        "Özellikle çevre illerden ve ülkelerden çok fazla ziyaretçiler geliyor. Kendilerini çok mutlu hissediyorlar. Özellikle çocuklar çok istiyorlar. 9 günlük bayram tatilinde havalar çok sıcaktı. İnsanlar deniz kenarlarına ve mesire yerlerine gitmelerine rağmen 85 bin kişi Doğal Yaşam Parkı’mızı ziyaret etti."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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