Gaziantep Doğal Yaşam Parkı 9 günlük bayram tatilinde 85 bin kişiyi ağırladı

Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 85 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesince 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete açılan ve yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu olan park, 380 türden yaklaşık 8 bin hayvana ev sahipliği yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyüğü olan Doğal Yaşam Parkı'nın Avrupa'da üçüncü, dünyada dördüncü sırada yer aldığını söyledi.