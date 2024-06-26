GÜNCELLEME - Alanya'da Nizip Belediye Başkanı Doğan'ın kullandığı otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın kullandığı otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinin Belediye Başkanı Ali Doğan'ın (49) kullandığı 27 AGU 194 plakalı otomobil, Alanya Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Danimarka uyruklu Rami Ali Surul'a çarptı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Surul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından sürücü Ali Doğan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Nizip Belediyesinden açıklama

Nizip Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Ali Doğan'ın kurumla ilgili resmi temaslarda bulunmak üzere kendisine tahsis edilen 27 AGU 194 plakalı resmi araç ile seyir halindeyken Alanya-Antalya kara yolu üzerinde bir yayaya çarpmak suretiyle trafik kazasına karıştığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görgü tanıkları ve şahitlerin resmi ifadelerinde aşırı alkollü olduğu ve yola kontrolsüz atladığı ifade edilen yabancı uyruklu yaya, maalesef olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Yaşanan elim kazanın akabinde, adli makamlarca yapılan soruşturma sonucunda Sayın Belediye Başkanımız serbest bırakılmış ve sağlığı iyi durumdadır. Yaşanan üzücü kazada yaşamını yitiren yabancı uyruklu şahsa Allah'tan rahmet dileriz."