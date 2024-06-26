Gaziantep'te beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.O. idaresindeki 06 EIS 924 plakalı beton mikseri, Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, Hüseyin Taşdemir'in kullandığı 27 GH 790 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Taşdemir, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Taşdemir, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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