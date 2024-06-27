Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GÜNCELLEME - TAG Otoyolu'nda zincirleme kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 08:57 Güncelleme: 27.06.2024 - 08:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - TAG Otoyolu'nda zincirleme kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Hasan Kılıçparlar idaresindeki 27 AHK 33 plakalı çekici, Nurdağı ilçesi Şatırhöyük mevkisinde, önünde seyreden Veysel Oduncu'nun kullandığı 27 BMJ 57 plakalı otomobil ile Orhan Gül yönetimindeki 31 AKB 057 plakalı otomobillere arkadan çarptı.

        Otomobiller de önlerinde seyreden Nuri Tayan'ın yönetimindeki 33 AOC 043 plakalı çekicinin arka kısmına çarptı.

        Kazada, sürücüler Orhan Gül, Veysel Oduncu ile Gulsum Vaapova hayatını kaybetti, Bülent Aydınışık yaralandı.

        Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Bizim Çocuklar, EURO 2024'te son 16 turunda
        Bizim Çocuklar, EURO 2024'te son 16 turunda
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!
        Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!
        Pakistan'da aşırı sıcaklardan altı günde 500'den fazla kişi öldü
        Pakistan'da aşırı sıcaklardan altı günde 500'den fazla kişi öldü
        "Bu saatten sonra kim gelirse gelsin"
        "Bu saatten sonra kim gelirse gelsin"
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        "2 Temmuz'da vals var!"
        "2 Temmuz'da vals var!"
        "Bir olalım yolunda"
        "Bir olalım yolunda"
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Rüzgar, yağmur ve sıcak uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak uyarısı
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        İki dakikayla hayatta kaldı
        İki dakikayla hayatta kaldı
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada

        Benzer Haberler

        GTO Başkanı Yıldırım, basın mensuplarıyla buluştu
        GTO Başkanı Yıldırım, basın mensuplarıyla buluştu
        Gaziantep'te, beton mikseri ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
        Gaziantep'te, beton mikseri ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
        Gaziantep'te beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Gaziantep'te beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        GÜNCELLEME - Alanya'da Nizip Belediye Başkanı Doğan'ın kullandığı otomobili...
        GÜNCELLEME - Alanya'da Nizip Belediye Başkanı Doğan'ın kullandığı otomobili...
        Gaziantep'te DEAŞ'lı terörist tutuklandı
        Gaziantep'te DEAŞ'lı terörist tutuklandı
        Gaziantep'te deprem konutu çıkanlar için açık borçlanma işlemi 10 Ağustos'a...
        Gaziantep'te deprem konutu çıkanlar için açık borçlanma işlemi 10 Ağustos'a...