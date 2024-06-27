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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 09:54 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:54
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te düzenlenenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleye yönelik Şehitkamil, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı.

        Ekipler, yasa dışı Hint keneviri ekimi yapan 4 şüpheliye ait arazi ve konutlarda arama yaptı. 780 kök Hint keneviri ile ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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