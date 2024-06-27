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        Gaziantep FK'nin kamp programı belli oldu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de kamp programı belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:43
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        Gaziantep FK'nin kamp programı belli oldu
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de kamp programı belirlendi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon çalışmaları kapsamında 1 Temmuz Pazartesi günü Gaziantep'te toplanacak ve ilk antrenmanını yapacak. 6 Temmuz'a kadar burada çalışmasını sürdürecek Gaziantep temsilcisi, bir günlük iznin ardından 8 Temmuz Pazartesi günü Bolu'da bir araya gelerek ikinci etap çalışmasına 18 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek.

        Kırmızı-siyahlı ekip, üçüncü etap çalışması için 22 Temmuz Pazartesi günü yine Bolu'da toplanacak ve sezon başı hazırlıklarını 1 Ağustos'a kadar burada tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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