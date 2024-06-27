Gaziantep FK'nin kamp programı belli oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de kamp programı belirlendi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de kamp programı belirlendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon çalışmaları kapsamında 1 Temmuz Pazartesi günü Gaziantep'te toplanacak ve ilk antrenmanını yapacak. 6 Temmuz'a kadar burada çalışmasını sürdürecek Gaziantep temsilcisi, bir günlük iznin ardından 8 Temmuz Pazartesi günü Bolu'da bir araya gelerek ikinci etap çalışmasına 18 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek.
Kırmızı-siyahlı ekip, üçüncü etap çalışması için 22 Temmuz Pazartesi günü yine Bolu'da toplanacak ve sezon başı hazırlıklarını 1 Ağustos'a kadar burada tamamlayacak.
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