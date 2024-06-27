Gaziantep'te "4. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı" açıldı

Gaziantep'te TRIKONFEX 4. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı törenle açıldı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Akort Fuarcılık, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Gaziantep Trikotajcılar Odası işbirliğinde düzenlenen fuar, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, fuarın bereketli olmasını dilerken kentte yeni sektörlerde fabrika açmayı konuştuklarını anlattı.

Çeber, "Ülkemiz büyük, güçlü, ülke ve millet olarak muhteşem potansiyelimiz var. Ekonomik anlamdaki sıkıntılı günleri aşacağız, o zaman bu fuarları sıkıntıları konuşmadan yapacağız. Bu fuarları, sadece güzellikleri ve daha fazla üretmeyi, daha fazla istihdam yaratmayı daha fazla kazanmayı konuştuğumuz günlerde yapma ümidiyle fuarın hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.