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        Bağlama çalan görme engelli Umut eğitmen olmayı hedefliyor

        BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep'te ilkokulda öğretmeninin derste çaldığı bağlamadan etkilenerek müziğe başlayan ve Güzel Sanatlar Lisesini kazanan görme engelli 15 yaşındaki Umut Geçili, eğitmen olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:13 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:13
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        Bağlama çalan görme engelli Umut eğitmen olmayı hedefliyor
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        BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep'te ilkokulda öğretmeninin derste çaldığı bağlamadan etkilenerek müziğe başlayan ve Güzel Sanatlar Lisesini kazanan görme engelli 15 yaşındaki Umut Geçili, eğitmen olmayı hedefliyor.

        Doğuştan görme engelli Geçili, 8 yaşındayken ilkokul öğretmeninin derste çaldığı bağlamadan etkilenip, durumu annesi Emine Kartal ile paylaştı.

        Bir süre sonra annesinin desteğiyle bağlama kursuna başlayan Geçili, öğretmeni İlhan Ekici'nin yardımıyla notaları öğrenmeye başladı. Geçili, kursta 3 yıl eğitim alarak bağlama çalmayı ve türkü söylemeyi öğrendi.

        Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesinde okuyan Geçili, konservatuvara giderek bağlama eğitmeni olmayı hedefliyor.

        Umut Geçili, AA muhabirine, öğretmeninin çaldığı bağlamadan çok etkilendiğini ancak engelli olduğu için bu enstrümanı çalamayacağını düşündüğünü anlattı.

        Annesinin ve öğretmeninin kendisine destek olduğunu, notaları ezberleme yöntemiyle öğrendiğini dile getiren Geçili, şöyle konuştu:

        "Benim gibi bağlama öğrenen arkadaşlarım notalara bakarak öğreniyorken, ben ise notaları ezberleyerek öğreniyordum. Bu yüzden zorlanacağımı düşünüyordum ama zorlanmadım ve bağlama çalmayı öğrendim. Bağlama benim için uzun ince bir yol yani sonu hiç yokmuş gibi, ne kadar ilerlesem de hiç bitmeyecekmiş gibi. Bağlama çalarken engelli olduğumu unutuyorum. Canım hiç sıkılmıyor, kendimi özgür ve mutlu hissediyorum. Ben engelli halimle bile bağlama çalmayı başardım. İlhan öğretmen, bağlamayı öğrenirken beni çok iyi eğitti. Annem de bana çok emek verdi, buraya her gün benimle beraber gelip gitti. Onlara borcumu ödeyemem."

        Anne Emine Kartal da oğlunun iyi yerlere gelmesi için emek verdiğini ifade etti.

        Bağlama çalan oğluyla türkü söylemekten mutlu olduğunu belirten Kartal, "Umut bağlama çaldığı zaman görmediğini unutuyor, bağlamayla bütünleşiyor. Biz her gün eve gelirken yolumuz 45 dakika sürüyor, türkü söyleyerek geliyoruz. Yol nasıl geçiyor anlamıyoruz. Evde ben yemek yaparken, bulaşık yıkarken, temizlik yaparken Umut bağlamasını alıp yanıma gelir, çalar söyler. Bazen de benim canım sıkkın olduğunda yanımda bağlama çalar ve beni o sıkıntıdan kurtarır." dedi.

        Öğretmen İlhan Ekici ise öğrencisinin yetenekli ve algısının çok açık olduğunu dile getirdi.

        Ekici, "Umut'a baktığımda Aşık Veysel kültürünü ileride çok güzel temsil edebilecek yapısı var. Bunu başarabileceğine inanıyorum. Görme engelli insanların algıları çok güçlü oluyor. Umut'un da çok güçlü bir algısı olduğu için öğrenirken beni çok zorlamadı. Hatta bazen bir notaya yanlış bastığımda onu hemen fark edip beni uyarıyor. Umut'tan çok ümitliyim, umarım ilerde çok iyi yerlere gelir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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