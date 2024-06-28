Bağlama çalan görme engelli Umut eğitmen olmayı hedefliyor

BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep'te ilkokulda öğretmeninin derste çaldığı bağlamadan etkilenerek müziğe başlayan ve Güzel Sanatlar Lisesini kazanan görme engelli 15 yaşındaki Umut Geçili, eğitmen olmayı hedefliyor.

Doğuştan görme engelli Geçili, 8 yaşındayken ilkokul öğretmeninin derste çaldığı bağlamadan etkilenip, durumu annesi Emine Kartal ile paylaştı.

Bir süre sonra annesinin desteğiyle bağlama kursuna başlayan Geçili, öğretmeni İlhan Ekici'nin yardımıyla notaları öğrenmeye başladı. Geçili, kursta 3 yıl eğitim alarak bağlama çalmayı ve türkü söylemeyi öğrendi.

Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesinde okuyan Geçili, konservatuvara giderek bağlama eğitmeni olmayı hedefliyor.

Umut Geçili, AA muhabirine, öğretmeninin çaldığı bağlamadan çok etkilendiğini ancak engelli olduğu için bu enstrümanı çalamayacağını düşündüğünü anlattı.

Annesinin ve öğretmeninin kendisine destek olduğunu, notaları ezberleme yöntemiyle öğrendiğini dile getiren Geçili, şöyle konuştu:

"Benim gibi bağlama öğrenen arkadaşlarım notalara bakarak öğreniyorken, ben ise notaları ezberleyerek öğreniyordum. Bu yüzden zorlanacağımı düşünüyordum ama zorlanmadım ve bağlama çalmayı öğrendim. Bağlama benim için uzun ince bir yol yani sonu hiç yokmuş gibi, ne kadar ilerlesem de hiç bitmeyecekmiş gibi. Bağlama çalarken engelli olduğumu unutuyorum. Canım hiç sıkılmıyor, kendimi özgür ve mutlu hissediyorum. Ben engelli halimle bile bağlama çalmayı başardım. İlhan öğretmen, bağlamayı öğrenirken beni çok iyi eğitti. Annem de bana çok emek verdi, buraya her gün benimle beraber gelip gitti. Onlara borcumu ödeyemem."