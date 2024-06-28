Gaziantep'te kişi başına düşen yeşil alanın 15 metrekareye çıkarılması hedefleniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından "Yeşil Şehir" ilan edilen kentte, kişi başına düşen yeşil alanı 15 metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Şahin, AA muhabirine, 2021'de Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütünün (OECD) Şampiyon Başkanlar Girişimi'ne Türkiye'den seçilen ilk belediye başkanı olduğununu söyledi.

Gaziantep'in OECD'nin "şampiyon şehri" olduğunu ifade eden Şahin, kentteki yeşil alanı artırmak adına sürekli çalıştıklarını vurguladı.

"Biz EBRD'nin yeşil şehriyiz. AK Parti'nin ilk ve tek yeşil şehri olduk. 2014 yılında imar master planıyla birlikte ulaşım ve iklim master planı yaptık. Bu şehrin toprağını, suyunu, havasını, insanını koruyacak iklim master planında yeşil alan oranı en önemli ölçülebilirliktir. Buraya geldiğimizde kişi başı 8 metrekare yeşil alan vardı ve şu anda bunu 12 metrekareye çıkardık. Bunu 15 metrekareye çıkaracak yeni beyannamemizi hazırladık. Alleben Göleti'nden başlayan 19 kilometre yeni bir yaşam ve yeşil alan koridoru belirledik. Galle Park'tan Allaben Göleti'ne kadar olan kısımda 200 bin metrekare alana gastro botanik yapıyoruz. 19 kilometrelik yaşam koridoru içinde Yüzüncü Yıl Parkı'ndan başlayan hobi bahçelerinin olduğu o mahalleye ne lazımsa onları yapıyoruz. Amaç yeşil dokuyu güçlendirmek. Bu çalışmaların planlamasını yaptık. Şu an imar bölümümüzde inşallah yıl sonunda gastro botaniğin ikinci bölümünü de devreye alacağımız çalışmalar yapıyoruz."

Şahin, 'Türkiye Yüzyılı" belediyeciliğinde çevresel kalkınmanın çok önemli olduğunu ve bu anlamda Paris İklim Anlaşması'nın imzalandığını ifade etti.

Hükümetin iklim ve yeşil konusuna büyük önem verdiğini aktaran Şahin, "Hükümetimiz iklim değişikliğiyle ilgili bakanlığın ismini değiştirdi, özel birimler ve çevreci ajanslar kuruldu. Bizim yeşil alanımızı çoğaltarak toprağımızı, suyumuzu, havamızı kirletmeden, insanımızı koruyarak şehir hayatını devam ettirmemiz lazım." dedi.

Yeşil alan için planlama ve devamlılığın önemine değinen Şahin, "Gaziantep yeşili seven bir şehir. Yeşili korumak burada öyle kolay değil. Özellikle kuraklıktan dolayı, karasal iklimden dolayı diktiğiniz ağaca çok iyi bakmanız gerekiyor, çok iyi sulamanız gerekiyor. Bu konuda da Kent Estetiği Daire Başkanlığını kurduk müstakil olarak. İşleri güçleri yeşil şehir." diye konuştu.