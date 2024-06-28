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        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ zanlısı yakalandı

        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:41 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:41
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        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ zanlısı yakalandı
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        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finansman kaynaklarının deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Oğuzeli ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Y.K.B. gözaltına alındı.

        Adresteki aramada, çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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