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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 20:19 Güncelleme: 28.06.2024 - 20:19
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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Bir bağ evi ile 4 araçta yapılan aramada 5 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 448 fişek ele geçirildi, 12 zanlı yakalandı.

        Operasyonda gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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