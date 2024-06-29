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        İslahiye'de hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:36 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:36
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        İslahiye'de hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

        Hacıali Öztürk Mahallesi'nde depremlerde orta hasar alan 6 katlı apartman için yerinde dönüşüm kararı alındı.

        Güvenlik önlemleri alınmasının ardından apartmanın yıkımına iş makinesiyle başlandı.

        İş makinesinin çalışması sırasında bina kendiliğinden yıkıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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