İslahiye'de hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Hacıali Öztürk Mahallesi'nde depremlerde orta hasar alan 6 katlı apartman için yerinde dönüşüm kararı alındı.
Güvenlik önlemleri alınmasının ardından apartmanın yıkımına iş makinesiyle başlandı.
İş makinesinin çalışması sırasında bina kendiliğinden yıkıldı.
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