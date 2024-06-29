Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, taraftarların gurur duyacağı takımı kurmak istiyor

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, yeni sezonda taraftarların hayalini kurduğu bir takım yaratma amacıyla ligin son düdüğü çaldığı andan itibaren çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Memik Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıldır sürdürdüğü onur verici görevi büyük fedakarlıklarla birlikte bu günlere taşıdıklarını belirtti.

Deprem sonrası Gaziantep'in çok zor günlerden geçtiğini, kulüp olarak ekonomik sıkıntılarla da yüzleşip birçok konuda önemli çözümler yaratmayı başardıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mütevazı imkanlarımızla depremin ardından lige devam edip, geçtiğimiz sezon ise Gaziantep şehrinin el ele vermesiyle Süper Lig mücadelemizi sürdürmeye devam etmekteyiz. Geride kalan sezonda ligde kalmanın değerinin farkındayız ve geçtiğimiz sezon için de hedefimiz bunu gerçekleştirmekti. İlk gün yaptığımız planlamada geçtiğimiz sezonu ligde kalarak devam etmemiz halinde bir sonraki sezonda çok daha güzel günlerin başlangıcına imza atacağımıza olan inancımız vardı. Taraftarlarımızın, şehrimizin desteğiyle bu ilk adımı atmayı başardık. Şimdi ise önümüzde daha güzel günlerin başlangıcı var. Yeni sezonda taraftarlarımızın hayalini kurduğu bir takım yaratma amacıyla çalışmalarımıza ligin son düdüğü çaldığı andan itibaren başladık."