Gaziantep'te ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, su tankı, ilk müdahale aracı ve 14 personel ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

İlçeye bağlı Çerçili Mahallesi Tepeobası mevkisinde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

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