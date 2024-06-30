Elektrik direği 20 yıldır leyleklere yuva oluyor

Bu yıl ise 2 yavrunun bulunduğu yuva, yöre halkı tarafından da ilgiyle izleniyor.

Kırsal Yolbaşı Mahallesinde bulunan beton elektrik direği her yıl ilkbahar aylarında leylek misafirlerini ağırlamaya başlıyor. Leylekler, direğin üstüne ağaç dallarından yaptıkları yuvada kuluçkaya yatıp yavrularını büyüttükten sonra sonbahar aylarında bölgeden ayrılıyor.

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