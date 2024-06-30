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        Elektrik direği 20 yıldır leyleklere yuva oluyor

        Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsalında bulunan elektrik direği 20 yıldır leylek ailesini misafir ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:26 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:26
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        Elektrik direği 20 yıldır leyleklere yuva oluyor
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsalında bulunan elektrik direği 20 yıldır leylek ailesini misafir ediyor.

        Kırsal Yolbaşı Mahallesinde bulunan beton elektrik direği her yıl ilkbahar aylarında leylek misafirlerini ağırlamaya başlıyor. Leylekler, direğin üstüne ağaç dallarından yaptıkları yuvada kuluçkaya yatıp yavrularını büyüttükten sonra sonbahar aylarında bölgeden ayrılıyor.

        Bu yıl ise 2 yavrunun bulunduğu yuva, yöre halkı tarafından da ilgiyle izleniyor.

        Mahalle sakini Ömer Kurt (59), leyleklerin her yıl belli dönemlerde direk üzerine yuva yaptıklarını, yavruların uçmaya başlamasının ardından bölgeden ayrıldıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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