Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi hedefiyle transfer çalışmalarını tamamladı

MEHMET AKİF PARLAK - Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi hedefi doğrultusunda 12 transfer yaptı.

Tarihinde ilk kez geçen sezon play-off etabında mücadele eden ve Sultanlar Ligi'nin kapısından dönen Merinos Voleybol, 2024-2025 sezonunun kadrosunu kurma çalışmasına erken başladı.

Merinos Voleybol Kulübü Başkanı Ali Atalar, AA muhabirine, takımın kentteki kız çocuklarının spora kazandırılması amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulduğunu söyledi.

Geçen sezon talihsiz bir şekilde play-off etabından elendiklerini anımsatan Atalar, hedefe ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Gaziantep'te son yıllarda voleybola ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Atalar, bu durumun her anlamda sevindirici olduğunu belirtti.

Takımı Süper Lig'e taşıyacak kadro kurduklarını anlatan Atalar, "Geçen sezon başarılı bir dönem geçirdik. Grubumuzda üçüncü olarak play-off etabına katıldık. Orada talihsiz şekilde elendik. Gaziantep'ten bir takımın play-off'a katılması gerçekten çök önemliydi. Hedefimiz yine Sultanlar Ligi." diye konuştu.

Bu doğrultuda transfer çalışması yaptıklarını kaydeden Atalar, "İki yabancı transfer yaptık. Porto Riko milli takımında oynayan smaçör Paola Santiago ve Brezilya milli takımında oynamış smaçör Ellen Braga ile anlaştık. Aralarında Sultanlar Ligi tecrübesi olan oyuncuların da olduğu 12 oyuncunun transferini tamamladık. Önümüzdeki ayın sonuna doğru oyuncularımız kentimize gelecek ve yeni sezon antrenmanlarına başlayacağız. Bu sene lig gerçekten çok zor ama yine play-off'a katılacağımıza inanıyorum. Çünkü takımı ona göre kurduk." ifadelerini kullandı.