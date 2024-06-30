Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Başpınar Mahallesi İpekyolu üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence merkezinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

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