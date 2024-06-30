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        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Gaziantep'te bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:56 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:56
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        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Gaziantep'te bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Başpınar Mahallesi İpekyolu üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence merkezinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla vurulan Necmettin Gök olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kavgada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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