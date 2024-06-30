Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Araban'da "anız yakmayın" uyarısı

        Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, hasat sonrası anız yakılmaması yönünde uyarı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 16:54 Güncelleme: 30.06.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araban'da "anız yakmayın" uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, hasat sonrası anız yakılmaması yönünde uyarı yaptı.

        Ziraat Odası Başkanı Altun, yazılı açıklamasında, ilçede 109 bin dönüm ekili hububat ekili alanda hasat yapıldığını belirtti.

        Hasat sonrası anız yakılmaması uyarısında bulunan Altun, açıklamasında şunlara yer verdi:

        "Bölgemizde hububat hasadından sonra ikinci ürün ekimi için kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak için yasak olduğu halde anız yakma olaylarıyla karşılaşılmaktadır. Hububat hasadı sonrasında geriye kalan anızın yakılmasıyla bölgemiz ve Araban Ovasında çıkan yangınlar, her yıl milyarlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır."

        Anızın yakılmayıp toprağa karıştırılması ile toprağın organik madde içeriği artacağını aktaran Altun, toprakta bitkiye yarayışlı besin maddelerinin artacağını ve erozyona karşı toprak direncinin artmasıyla toprakta tutulan su miktarının yükseleceğini ve bitkilerin de kuraklıktan daha az etkileneceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de binada patlama! 4 kişi hayatını kaybetti
        İzmir'de binada patlama! 4 kişi hayatını kaybetti
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        Dün bebeğini kaybetti bu sabah acı haber geldi: Özlem ve kardeşi Rojbin kurtarılamadı
        Dün bebeğini kaybetti bu sabah acı haber geldi: Özlem ve kardeşi Rojbin kurtarılamadı
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Tartışma yaratacak açıklama
        Tartışma yaratacak açıklama
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        98. Gazi Koşusu heyecanı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kaçak silah ticareti operasyonunda 12 gözaltı
        Gaziantep'te kaçak silah ticareti operasyonunda 12 gözaltı
        Gaziantep'te TÜGVA Ortaokul Yaz Okulu Lansmanı yapıldı
        Gaziantep'te TÜGVA Ortaokul Yaz Okulu Lansmanı yapıldı
        Gaziantep'te eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 6 yaralı
        Gaziantep'te eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 6 yaralı
        Bilal Erdoğan: Amerika ve Avrupa katliamlara engel olmaz
        Bilal Erdoğan: Amerika ve Avrupa katliamlara engel olmaz
        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi hedefiyle transfer çalışmalarını tamamladı
        Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi hedefiyle transfer çalışmalarını tamamladı