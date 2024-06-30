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        Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 17:26 Güncelleme: 30.06.2024 - 17:26
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        Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Sırasöğüt Mahallesi Burç yolunda meydana gelen kazada, henüz sürücüleri belirlenemeyen 42 AFY 342 plakalı minibüs ile 27 ZC 849 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Döne Turgut (48) kaza yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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