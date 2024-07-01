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        İslahiye'de aranan 46 kişi yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haziran ayında çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:48 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:49
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        İslahiye'de aranan 46 kişi yakalandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haziran ayında çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İslahiye İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik geçen ay çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da bulunduğu 46 kişi yakalandı, firari 18 hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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