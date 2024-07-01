İslahiye'de aranan 46 kişi yakalandı

Bu kapsamda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da bulunduğu 46 kişi yakalandı, firari 18 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İslahiye İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik geçen ay çalışma yürüttü.

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