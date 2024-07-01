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        Arabanlı minik tekvandocular, Gaziantep'i temsil edecek

        Gaziantep'in Araban ilçesindeki bazı minik tekvandocular, Türkiye Şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:50 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:51
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        Arabanlı minik tekvandocular, Gaziantep'i temsil edecek
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        Gaziantep'in Araban ilçesindeki bazı minik tekvandocular, Türkiye Şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek.

        Türkiye Tekvando Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği tarafından 29-30 Haziran Tarihleri arasında Gazikent Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Minikler Gaziantep Tekvando İl Şampiyonası'nda, antrenör Adem Kaya'nın öğrencileri, 10-12 yaş grubunda 2 birincilik, 1 ikincilik ve 2 de üçüncülük madalyası kazandı.

        Gaziantep İl Temsilciliği faaliyet programında Hatice Özer ile Ramazan Baykara birincilik, İbrahim Halil Barha ikincilik, Elif Naz Gündüz ile Ahmet Öztürk üçüncülük madalyası kazanan Arabanlı minik tekvandocular, 9-14 Temmuz tarihleri arasında Sivas'ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

        Minik sporcular, söz konusu tarihlerde Gaziantep’i temsil edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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