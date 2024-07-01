Nizip'in atık suları 2050 yılına kadar bu projeyle arıtılacak

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, hem evsel hem de endüstriyel atık suları arıtma özelliğiyle Nizip'in atık suyunu 2050 yılına kadar temizleyecek.

Büyükehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi'nin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında Nizip ilçesinde tamamlanan tesis, fiziksel, kimyasal ve biyolojik sistemleri entegre ederek etkin bir şekilde çalışıyor.