Gaziantep'te 13 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, hakkında 13 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, hakkında 13 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 13 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. belirlenen adreste yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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