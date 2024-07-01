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        Gaziantep'te 13 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, hakkında 13 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:17 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:17
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        Gaziantep'te 13 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, hakkında 13 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 13 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. belirlenen adreste yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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