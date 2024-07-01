Gaziantep Basketbol, kadro yapılanmasında rotayı altyapıya çevirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un Genel Menajeri Boray Dai, yeni sezon kadro yapılanmasında ağırlığın altyapıda olacağını söyledi.

Dai, AA muhabirine, geçen sezon ligde play-off oynadıklarını ve 2024-2025 sezonu için transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda tecrübesi ve enerjisinden faydalanacağımız geçtiğimiz sezon Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da oynayan 29 yaşındaki ABD'li oyuncu Marquis Wright ile anlaştık. İç transferde de bazı oyuncularla anlaşmanın sonuna geldik. 1 veya 2 oyuncu daha dışardan transfer edeceğiz. Geri kalanında ise altyapıdan oyuncu alacağız. Amacımız genç ve dinamik bir kadro kurmak ve bu şekilde lige başlamaktır."