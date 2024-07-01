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        GSO Başkanı Ünverdi, TRIKONFEX'i değerlendirdi:

        Gaziantep'te, 27-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen "4. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı" (TRIKONFEX), sektör profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:49 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:49
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        GSO Başkanı Ünverdi, TRIKONFEX'i değerlendirdi:
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        Gaziantep'te, 27-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen "4. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı" (TRIKONFEX), sektör profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Gaziantep Sanayi Odası'ndan (GSO) yapılan açıklamaya göre, GSO ve Akort Fuarcılık, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Gaziantep Trikotajcılar Odası işbirliğinde, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda, yurtiçi ve yurt dışından gelen 50 katılımcı, 300'e yakın marka yer aldı.

        GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye'den ve yurtdışından gelen ziyaretçilerin katılımcılarla arasında önemli ticari bağlantı ve işbirlikleri olduğunu söyledi.

        Ünverdi, TRİKONFEX fuarları ile şehirde triko ve konfeksiyon üretimine destek olmayı, sektörü yeniden hareketlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Gaziantep'imizde katma değerli üretime ve markalaşmaya katkı sağlayacak çalışmalara yoğunlaşmaya devam edeceğiz. Kendimizi ne kadar yeniler ve geliştirirsek Gaziantep olarak sektörümüzün sürdürülebilirliğini o derece sağlamış oluruz. Fuarımızın şehrimiz, ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını diliyor, destekleri için Gaziantep Trikotajcılar ve Çorapçılar Odası'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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