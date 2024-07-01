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        Çim Hokeyi A Milli Takımı Polonya'ya hareket etti

        Çim Hokeyi A Milli Takımı, Avrupa 5S Hokey Şampiyonası için Polonya'ya gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 17:14 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:14
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        Çim Hokeyi A Milli Takımı Polonya'ya hareket etti
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        Çim Hokeyi A Milli Takımı, Avrupa 5S Hokey Şampiyonası için Polonya'ya gitti.

        Gaziantep'teki kampını bugün tamamlayan milli sporcular, Polonya'nın Walcz kentinde 3-6 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa 5S Hokey Şampiyonası için İstanbul aktarmalı uçuşla Polonya'nın başkenti Varşova'ya hareket etti.

        Milli takımın buradan kara yoluyla turnuvanın düzenleneceği Walcz kentine geçmesi planlanıyor.

        Milli Takım Başantrenörü Mahmut Yunus Cengiz önderliğindeki kafile, Onur Açıkgöz, Hasari Erdoğan, Müslüm Ekinci, Müslüm Elagöz, Necip Çilkız, Celal Aydın, Ramazan Kayar, Kerem Özdemir, Furkan Ataş ve Mehmet Ali Ceyhan'dan oluştu.

        Turnuvanın A Grubu'nda mücadele edecek milliler, ilk maçında 3 Temmuz Çarşamba günü Çekya ile karşı karşıya gelecek.

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