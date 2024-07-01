Çim Hokeyi A Milli Takımı Polonya'ya hareket etti

Turnuvanın A Grubu'nda mücadele edecek milliler, ilk maçında 3 Temmuz Çarşamba günü Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep'teki kampını bugün tamamlayan milli sporcular, Polonya'nın Walcz kentinde 3-6 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa 5S Hokey Şampiyonası için İstanbul aktarmalı uçuşla Polonya'nın başkenti Varşova'ya hareket etti.

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