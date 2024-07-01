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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den sağduyu çağrısı:

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dün Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin, "Devletimiz güçlüdür, gereği yapılmaktadır. Sizden ricam, resmi kurumlarımız harici hiçbir açıklamayı baz almayın, sükunetinizi koruyun." çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 22:32 Güncelleme: 01.07.2024 - 22:32
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den sağduyu çağrısı:
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dün Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin, "Devletimiz güçlüdür, gereği yapılmaktadır. Sizden ricam, resmi kurumlarımız harici hiçbir açıklamayı baz almayın, sükunetinizi koruyun." çağrısında bulundu.

        Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Kayseri’de, bugün de sınır ötesinde yaşanan olayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra yaşanmasının tesadüf olmadığını aktardı.

        Türk milleti ve ülkenin menfaatlerini merkeze koyan yeni gelişmeleri baltalamak için, kökü dışarda olan çirkin bir oyun oynanmaya çalışıldığını belirten Şahin, "Kimsenin şüphesi olmasın ki ortaya konan bu oyun devletimizin gücüyle boşa çıkartılıyor. Son 24 saatte hem sosyal medya hem de sahada onlarca provokatör tespit edilip yakalanmıştır. Devletimiz güçlüdür, gereği yapılmaktadır. Sizden ricam, resmi kurumlarımız harici hiçbir açıklamayı baz almayın, sükunetinizi koruyun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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