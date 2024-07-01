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        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına başladı

        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 22:43 Güncelleme: 01.07.2024 - 22:43
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        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına başladı
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        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezonun ilk antrenmanını kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koşuyla başlayan çalışma, koordinasyon antrenmanıyla devam ederken pas çalışmalarıyla son buldu.

        Gaziantep FK, yarın çift antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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