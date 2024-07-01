Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına başladı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezonun ilk antrenmanını kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koşuyla başlayan çalışma, koordinasyon antrenmanıyla devam ederken pas çalışmalarıyla son buldu.
Gaziantep FK, yarın çift antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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