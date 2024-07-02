Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te su tankerine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde su tankerine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 08:57 Güncelleme: 02.07.2024 - 08:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te su tankerine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde su tankerine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Muhammet Çurka (21) yönetimindeki 27 AEB 300 plakalı motosiklet, İslahiye-Hassa kara yolu Değirmencik Mahallesi'nde refüjde sulama yapan M.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen su tankerine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çurka'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Su tankeri sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Yüsra Binnaz Çimtay' paylaşımları yürek yaktı!
        Yüsra Binnaz Çimtay' paylaşımları yürek yaktı!
        Meksika'da çeteler arasında çatışma!
        Meksika'da çeteler arasında çatışma!
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Kabinede iki bakan değişti
        Kabinede iki bakan değişti
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        Koca krizleri yönetti
        Koca krizleri yönetti
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        2 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı
        2 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı
        Yeni Çevre Bakanı Bakan Murat Kurum
        Yeni Çevre Bakanı Bakan Murat Kurum
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Kimlere dul ve yetim aylığı bağlanır?
        Kimlere dul ve yetim aylığı bağlanır?
        "Arda'yı oynatmamak mümkün değil!"
        "Arda'yı oynatmamak mümkün değil!"
        2010'dan beri en sıcak haziranı yaşadı
        2010'dan beri en sıcak haziranı yaşadı
        Annesini öldüren üvey babasını öldürdü!
        Annesini öldüren üvey babasını öldürdü!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Portekiz rakibini penaltılarla eledi!
        Portekiz rakibini penaltılarla eledi!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te Suriyeli gerginliği
        Gaziantep'te Suriyeli gerginliği
        Gaziantep'te su tankerine çarpan motosiklet sürücüsü öldü
        Gaziantep'te su tankerine çarpan motosiklet sürücüsü öldü
        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına başladı
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den sağduyu çağrısı:
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den sağduyu çağrısı:
        Gaziantep Valiliğinden "Savaş başlasın" başlıklı videoya ilişkin açıklama:
        Gaziantep Valiliğinden "Savaş başlasın" başlıklı videoya ilişkin açıklama:
        Çim Hokeyi A Milli Takımı Polonya'ya hareket etti
        Çim Hokeyi A Milli Takımı Polonya'ya hareket etti