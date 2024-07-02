Gaziantep'te su tankerine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde su tankerine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde su tankerine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muhammet Çurka (21) yönetimindeki 27 AEB 300 plakalı motosiklet, İslahiye-Hassa kara yolu Değirmencik Mahallesi'nde refüjde sulama yapan M.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen su tankerine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çurka'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Su tankeri sürücüsü gözaltına alındı.
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