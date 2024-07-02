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        Gaziantep'te çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 10:34 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:36
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        Gaziantep'te çıkan arazi yangını kontrol altına alındı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alındı.

        Özyurt Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın zeytin ve fıstık bahçelerine de sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların da traktörleriyle müdahale ettiği yangın 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

        Yangında fıstık ve zeytin bahçeleri de zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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