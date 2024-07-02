Gaziantep'te çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

Yangında fıstık ve zeytin bahçeleri de zarar gördü.

Vatandaşların da traktörleriyle müdahale ettiği yangın 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Özyurt Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın zeytin ve fıstık bahçelerine de sıçradı.

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