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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te hakkında 27 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:51 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:51
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te hakkında 27 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, Şehitkamil ilçesinde kasten yaralama suçundan hakkında 27 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö'yü saklandığı adreste yakaladı.

        Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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