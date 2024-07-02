Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ilk antrenmanını teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.
Sahada ısınmayla başlayan ve salonda kuvvetlendirme çalışmalarıyla tamamlanan antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
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