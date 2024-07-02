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        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:54 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:54
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        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ilk antrenmanını teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.

        Sahada ısınmayla başlayan ve salonda kuvvetlendirme çalışmalarıyla tamamlanan antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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