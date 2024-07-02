GİBTÜ çalışanlarına arama-kurtarma eğitimi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) çalışanlarına yönelik AFAD tarafından başlatılan "Depremde 100 Bin Arama Kurtarma Personeli Yetiştirme Programı" çerçevesinde eğitim verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "100 Bin Destek AFAD Gönüllüsü Projesi" kapsamında yapılan ve Türkiye genelinde 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme hedefiyle yürütülen programda, kapsamında çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda GİBTÜ çalışanı 20 kişi eğitime alındı. Gönüllüler, AFAD İl Müdürlüğü'nün tatbikat alanında uzmanlar tarafından, afet durumunda çadır kurma, arama-kurtarma, psikososyal destek, yangın söndürme, ilk yardım gibi konularda uygulamalı eğitim aldı.