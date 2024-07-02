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        GİBTÜ çalışanlarına arama-kurtarma eğitimi

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) çalışanlarına yönelik AFAD tarafından başlatılan "Depremde 100 Bin Arama Kurtarma Personeli Yetiştirme Programı" çerçevesinde eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:49 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:49
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        GİBTÜ çalışanlarına arama-kurtarma eğitimi
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        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) çalışanlarına yönelik AFAD tarafından başlatılan "Depremde 100 Bin Arama Kurtarma Personeli Yetiştirme Programı" çerçevesinde eğitim verildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "100 Bin Destek AFAD Gönüllüsü Projesi" kapsamında yapılan ve Türkiye genelinde 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme hedefiyle yürütülen programda, kapsamında çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda GİBTÜ çalışanı 20 kişi eğitime alındı. Gönüllüler, AFAD İl Müdürlüğü'nün tatbikat alanında uzmanlar tarafından, afet durumunda çadır kurma, arama-kurtarma, psikososyal destek, yangın söndürme, ilk yardım gibi konularda uygulamalı eğitim aldı.

        AFAD eğitmenleri tarafından verilen ve 6 gün süren eğitimlerde, personelin afet anında nasıl hareket etmesi gerektiği, hangi ekipmanları kullanacağı ve kurtarma operasyonlarını nasıl yöneteceği, enkaz içerisinde depremzedeye ulaşmak için tahkimat yapımı gibi konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

        Eğitimlerin sonunda sertifika alan 20 katılımcı, arama kurtarma personeli olacak.

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