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        Gaziantep'te 2 firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:42 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:42
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        Gaziantep'te 2 firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Şehitkamil ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında hırsızlık suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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