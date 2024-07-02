Gaziantep'te 2 firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası 2 firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Şehitkamil ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında hırsızlık suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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