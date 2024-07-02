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        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 22:01 Güncelleme: 02.07.2024 - 22:01
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        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ikinci antrenmanını teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.

        Sahada ısınmayla başlayan ve koordinasyon ile pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

        Antrenmana takımın yeni transferi Eren Erdoğan da katıldı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, sezon hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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