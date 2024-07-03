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        Gaziantep ve çevre illerde vatandaşlar, milli maç heyecanını dev ekranların başında yaşadı

        Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Grubu son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdığı karşılaşmayı dev ekranlardan izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 00:35 Güncelleme: 03.07.2024 - 00:35
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        Gaziantep ve çevre illerde vatandaşlar, milli maç heyecanını dev ekranların başında yaşadı
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        Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Grubu son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdığı karşılaşmayı dev ekranlardan izledi.

        Gaziantep Üniversitesince yerleşke içerisine karşılaşma için dev ekran kuruldu.

        Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        Maçın ilk dakikasında Merih Demiral'ın golüyle büyük sevinç yaşayan vatandaşlar maçın bitiş düdüğüyle de tezahüratlar yaptı.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi ve Dulkadiroğlu Kümbet Necmettin Gevri Parkı'na kurulan dev ekranda vatandaşlar karşılaşmayı takip etti.

        Büyük heyecana sahne olan müsabakayı izleyen taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.

        Karşılaşmanın ardından taraftarlar, çeyrek finale kalmanın sevincini uzun araç konvoylarıyla şehir turu yaparak yaşadı.

        - Malatya

        Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağı'nda kurulan dev ekranda karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, Milli Takım'a, Türk bayrakları, alkış ve tezahüratlarla destek oldu.

        Karşılaşmanın ardından taraftarlar, çeyrek finale kalmanın sevincini doyasıya yaşadı.

        - Adıyaman

        Adıyaman Belediyesince Altınşehir Mahallesi Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranda karşılaşmayı izleyen seyirciler burada Milli Takım'a destekte bulundu.

        Karşılaşmayı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de vatandaşlarla izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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