Gaziantep'te 1200 kilogram küflenmiş ve sağlıksız ürün ele geçirildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ekiplerince yapılan denetimlerde, gıda üretiminde kullanılmak üzere bekletilen 1200 kilogram küflenmiş ve sağlıksız ürünler ele geçirildi.

İslahiye İlçe Tarım ve Orman ile zabıta ekipleri, bir ihbar üzerine Erenler Mahallesinde bir depoda denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan denetimde, sofralık pul biber üretiminde kullanılmak üzere çuvallar içerisinde bekletilen küflenmiş ve sağlıksız ürünler tespit edildi.

Ele geçirilen 1200 kilogram ürün, ekipler tarafından imha edildi.