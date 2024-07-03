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        Gaziantep'te jandarmadan motosiklet sürücülerine denetim

        –Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik kask ve koruyucu tertibat denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 10:51 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:53
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        Gaziantep'te jandarmadan motosiklet sürücülerine denetim
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        –Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik kask ve koruyucu tertibat denetimi yapıldı.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından İslahiye ilçesindeki dört noktada denedim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, 41 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi, 10 motosiklet sürücüsüne toplam 60 bin 941 lira idari para cezası uygulandı, 1 motosiklet trafikten men edildi.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, kasksız motosiklet kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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