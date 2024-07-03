Gaziantep'te jandarmadan motosiklet sürücülerine denetim

Denetimlerde, 41 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi, 10 motosiklet sürücüsüne toplam 60 bin 941 lira idari para cezası uygulandı, 1 motosiklet trafikten men edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından İslahiye ilçesindeki dört noktada denedim gerçekleştirildi.

–Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik kask ve koruyucu tertibat denetimi yapıldı.

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