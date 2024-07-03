Güneydoğu'nun haziran ayı ihracatı 768 milyon dolar oldu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden haziran ayında 768 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, haziran ayında 9 günlük Kurban Bayramı tatilinden dolayı ihracat rakamlarının gerilediğini söyledi.

Bu kapsamda geçen yılın aynı ayına göre ihracat rakamının yüzde 12,5 azaldığını belirten Kileci, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımızın yaşadığı sorunlar ve global ticaret alışkanlıklarındaki değişiklikler rakamlarımıza dönem dönem yansıyor. 9 günlük bayram tatiliyle yaşanan bu durum, rakamlarımızı haziran ayında bir miktar geriye itti. Bölgemizden bu ay 768 milyon dolar, Gaziantep'ten ise 652 milyon dolar ihracat yapıldı."