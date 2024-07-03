Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te yabancı uyrukluları darbedip gasbeden 2 kişi tutuklandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yabancı uyrukluları darbedip gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:36 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te yabancı uyrukluları darbedip gasbeden 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yabancı uyrukluları darbedip gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.

        Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, önceki gün Nizip ilçesinde yabancı uyruklu kişileri darbedip gasbettikten sonra sosyal medyada paylaşan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı, birinin de arandığı belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "1 Temmuz Pazartesi günü Nizip ilçemizde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yabancı uyruklu şahısları darbederek sosyal medyadan paylaşan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatılmış, yabancı uyruklu kişilerin ikametlerinde oturdukları esnada şüpheli şahısların ikamete gelerek kendilerini bıçak ve sopalarla darbedip, cep telefonu ve paralarını gasbedip uzaklaştıkları anlaşılmıştır. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin B.K, C.K. ve V.V. oldukları tespit edilmiş, ikisi yakalanmış ve adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Olayın firari şüphelisi V.V'yi yakalama çalışmaları devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Ekmeklerin küflenmesini bu yöntemle engelleyin!
        Ekmeklerin küflenmesini bu yöntemle engelleyin!
        Terlikle saldırdığı kayınvalidesini araçla ezmeye çalıştı!
        Terlikle saldırdığı kayınvalidesini araçla ezmeye çalıştı!
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        Haydarpaşa'da çalışmalar tamamlanıyor
        Haydarpaşa'da çalışmalar tamamlanıyor

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Güneydoğu'nun haziran ayı ihracatı 768 milyon dolar oldu
        Güneydoğu'nun haziran ayı ihracatı 768 milyon dolar oldu
        Gaziantep'te jandarmadan motosiklet sürücülerine denetim
        Gaziantep'te jandarmadan motosiklet sürücülerine denetim
        Gaziantep'te 1200 kilogram küflenmiş ve sağlıksız ürün ele geçirildi
        Gaziantep'te 1200 kilogram küflenmiş ve sağlıksız ürün ele geçirildi
        Gaziantep FK, Eren Erdoğan'ı transfer etti
        Gaziantep FK, Eren Erdoğan'ı transfer etti
        Gaziantep ve çevre illerde vatandaşlar, milli maç heyecanını dev ekranların...
        Gaziantep ve çevre illerde vatandaşlar, milli maç heyecanını dev ekranların...