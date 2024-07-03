Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, dün top başı yapan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, 5'e 2 ve geniş alanda çift kale maçla devam eden idman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Kırmızı-siyahlı ekip, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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