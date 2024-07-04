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        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, kadroyu oluşturmak için çalışıyor:

        MEHMET AKİF PARLAK - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, yeni sezon planlaması kapsamında acil olarak stoper, orta saha ve hücum hattına transferler yapmak istediklerini belirterek, neredeyse yeni bir takım kuracaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:21 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:21
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        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, kadroyu oluşturmak için çalışıyor:
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        MEHMET AKİF PARLAK - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, yeni sezon planlaması kapsamında acil olarak stoper, orta saha ve hücum hattına transferler yapmak istediklerini belirterek, neredeyse yeni bir takım kuracaklarını söyledi.

        Hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Gaziantep FK'nin genç teknik adamı Selçuk İnan, AA muhabirine, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi.

        Kentte 6 Temmuz Cumartesi gününe kadar çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan İnan, ardından da Bolu'ya geçerek hazırlıklarına devam edeceklerini aktardı.

        Zor bir sürecin kendilerini beklediğini belirten İnan, "Çünkü çok oyuncumuz gitti. Sözleşmesi biten oyuncularımız oldu. Anlaştığımız oyuncular var, onların gelmesini bekliyoruz. Başkanımızla, yöneticilerimizle beraber çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

        Sezonun ilk transferini Eren Erdoğan'ı alarak yaptıklarını anımsatan İnan, oyuncunun potansiyeli yüksek ve umut veren bir profili olduğunu ifade etti.

        - "Yeni bir takım kuracağız"

        Yaklaşık bir aydır transfer komitesiyle gece gündüz çalıştıklarını aktaran İnan, şöyle devam etti:

        "Birçok mevkide transfere ihtiyacımız var. Bunu transfer komitemiz, başkanımız, yöneticilerimizle beraber masaya yatırdık, konuştuk. Yaklaşık 1 aydır neredeyse her gün onlarca oyuncu izledik. Kafamızda net olan isimler var. Bunu başkanımızla, yöneticilerimizle paylaştık. Neredeyse bütün mevkilerde oyuncuya ihtiyacımız var. An itibarıyla önceliğimiz stoper. Orta saha için acil izlediğimiz oyuncular var. Forvet ve kanat oyuncularına ihtiyacımız var. Aslında neredeyse yeni bir takım kuracağız."

        - "Yeni oyuncular yavaş yavaş gelmeye başlayacak"

        İnan, taraftarların transfer konusunda kendilerine ve yönetime güvenmesini isteyerek, şunları kaydetti:

        "Çalışmalar çok iyi. Sırf oyuncu almak için transfer yapmak istemiyorum. O yüzden bize uyacak, Gaziantep şehrinde başarılı olabilecek, istediklerimizi yapabilecek oyuncuları tercih etmek istiyoruz. Tabii ki sosyal hayatıyla, davranışıyla, yetenekleriyle doğru oyuncuyu bulmak çok kolay değil. Dolayısıyla ben çok dikkatli davranıyorum. Başkanımızla da sürekli istişare ediyoruz. İyi oyuncuları buraya getirmek istiyoruz. Dolayısıyla da biraz zor oluyor. Ancak herkes rahat olsun. Gerçekten çok fazla zaman harcıyoruz. Artık takımı layık olduğu yere, yukarılara taşımak için de iyi ve doğru oyuncular getirmeye çalışıyoruz. En kısa zamanda da yeni oyuncular yavaş yavaş gelmeye başlayacak."

        Gaziantep FK'de 13 futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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