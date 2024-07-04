Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, kadroyu oluşturmak için çalışıyor:

MEHMET AKİF PARLAK - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, yeni sezon planlaması kapsamında acil olarak stoper, orta saha ve hücum hattına transferler yapmak istediklerini belirterek, neredeyse yeni bir takım kuracaklarını söyledi.

Hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Gaziantep FK'nin genç teknik adamı Selçuk İnan, AA muhabirine, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi.

Kentte 6 Temmuz Cumartesi gününe kadar çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan İnan, ardından da Bolu'ya geçerek hazırlıklarına devam edeceklerini aktardı.

Zor bir sürecin kendilerini beklediğini belirten İnan, "Çünkü çok oyuncumuz gitti. Sözleşmesi biten oyuncularımız oldu. Anlaştığımız oyuncular var, onların gelmesini bekliyoruz. Başkanımızla, yöneticilerimizle beraber çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

Sezonun ilk transferini Eren Erdoğan'ı alarak yaptıklarını anımsatan İnan, oyuncunun potansiyeli yüksek ve umut veren bir profili olduğunu ifade etti.

- "Yeni bir takım kuracağız"

Yaklaşık bir aydır transfer komitesiyle gece gündüz çalıştıklarını aktaran İnan, şöyle devam etti: