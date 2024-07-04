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        Gaziantep'te 1. Fair Play Anneleri Paneli'nin ödül töreni düzenlendi

        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 1'inci Fair Play Anneleri Paneli'nde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e "Türkiye'nin İlk Fair Play Annesi" ödülü verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:53 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:53
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        Gaziantep'te 1. Fair Play Anneleri Paneli'nin ödül töreni düzenlendi
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        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 1'inci Fair Play Anneleri Paneli'nde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e "Türkiye'nin İlk Fair Play Annesi" ödülü verildi.

        25 Aralık Panorama Müzesi Konferans Salonu'nda TMOK 1'inci Fair Play Anneleri Paneli'nin ödül töreni düzenlendi.

        Törende, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e "Türkiye'nin İlk Fair Play Annesi" ödülü verildi.

        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, törendeki konuşmasında, Şahin'e ödülün komite tarafından oy birliğiyle verildiğini söyledi.

        Fair Play'i en iyi annelerin anlatabileceğini aktaran Arıpınar, şunları kaydetti:

        "Son yerel seçimlerde kazanan belediye başkanlarının içerisinde bir belediye başkanımız Fatma Şahin Gaziantep'in alkışlarla gelen belediye başkanı. Üç seçimi de kazanmış. Yani halk kendisine üç sefer evet demiş. Onun için getirdik Fatma Şahin hanımefendiyi aday olarak düşündük ve ittifakla oy verdik. Böylelikle Türkiye'nin ilk Fair Play Annesi oldu. Ayrıca bu salonda bulunan tüm annelere de sertifika verilecek."

        Fatma Şahin de söz konusu ödül için TMOK üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Dünyanın her yerinde anne şefkatinin aynı olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

        "Bu coğrafya acıların coğrafyasıdır. Eğer Aylan bebeğe benim bebeğim diye baksaydık başka bebekler ölmezdi. Kendi bebeklerimiz için ne istiyorsak dünyanın bütün bebekleri için mücadele etseydik Gazze'de 15 bin bebek canlı yayında öldürülmezdi. Bebeklerin öldürüldüğü bir dünyada hiçbirimiz masum değiliz. Anne gözüyle bakmalıyız bu dünyaya. Bu gözle bakınca ben iki evladım için ne istiyorsam bu memleketteki bütün çocuklar için aynı şeyi istiyorum."

        Program, düzenlenen panelle devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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