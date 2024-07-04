Gaziantep'te 1. Fair Play Anneleri Paneli'nin ödül töreni düzenlendi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 1'inci Fair Play Anneleri Paneli'nde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e "Türkiye'nin İlk Fair Play Annesi" ödülü verildi.

25 Aralık Panorama Müzesi Konferans Salonu'nda TMOK 1'inci Fair Play Anneleri Paneli'nin ödül töreni düzenlendi.

Törende, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e "Türkiye'nin İlk Fair Play Annesi" ödülü verildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, törendeki konuşmasında, Şahin'e ödülün komite tarafından oy birliğiyle verildiğini söyledi.

Fair Play'i en iyi annelerin anlatabileceğini aktaran Arıpınar, şunları kaydetti:

"Son yerel seçimlerde kazanan belediye başkanlarının içerisinde bir belediye başkanımız Fatma Şahin Gaziantep'in alkışlarla gelen belediye başkanı. Üç seçimi de kazanmış. Yani halk kendisine üç sefer evet demiş. Onun için getirdik Fatma Şahin hanımefendiyi aday olarak düşündük ve ittifakla oy verdik. Böylelikle Türkiye'nin ilk Fair Play Annesi oldu. Ayrıca bu salonda bulunan tüm annelere de sertifika verilecek."

Fatma Şahin de söz konusu ödül için TMOK üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.