Gaziantep'te LGS'de en yüksek puan alan 100 öğrenciye Bosna Hersek gezisi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında en yüksek puan alan 100 öğrenciye Bosna Hersek gezisi hediye edecek.

Şahin, yazılı açıklamasında, Gaziantep'te yaşayan ve sınavda en yüksek puanı alan öğrencilere hediye vereceklerini ifade etti.

Kentteki öğrencilerin önemli bir başarı elde ettiğini belirten Şahin, eğitimi desteklemek adına çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, "Eğitim şehri Gaziantep mottosuyla çıktığımız bu yolda, tüm kaynaklarımızı eğitim için seferber ettik ve büyük bir aşama kaydettik. Bu başarı, bu gurur hepimizin. Amacımız ilk 3'e girmek, bunu da yine birlikte başaracağız. Bu anlamda LGS'de en yüksek puanı alan 100 öğrencimizi Bosna Hersek gezisine göndereceğiz." ifadesini kullandı.