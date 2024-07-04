Gaziantep'te 21 kilogram skunk ele geçirildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan tırda, 21 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadeleye yönelik huzur ve güven çalışması yaptı.

Ekipler, B.Y'nin kullandığı 31 R 4742 plakalı tırı şüphe üzerine durdurdu.

Dedektör köpeğin de desteğiyle araçta yapılan aramada 21 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.