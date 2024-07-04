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        Gaziantep'te 21 kilogram skunk ele geçirildi

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan tırda, 21 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:51 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:51
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        Gaziantep'te 21 kilogram skunk ele geçirildi
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan tırda, 21 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadeleye yönelik huzur ve güven çalışması yaptı.

        Ekipler, B.Y'nin kullandığı 31 R 4742 plakalı tırı şüphe üzerine durdurdu.

        Dedektör köpeğin de desteğiyle araçta yapılan aramada 21 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Açıklamada ayrıca, halkın huzur ve güvenliğiyle yarınların teminatı çocuklar ve gençleri korumak amacıyla uyuşturucu imal eden, ticaretini yapan kişilere yönelik mücadeleye kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

        Bu arada operasyon anı da polis kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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