Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, iki araçta yapılan aramada, 15 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

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